Барелла об 1:2 с «Буде-Глимт»: «Интеру» не доставили проблем, пропустили из-за индивидуальных ошибок. Мы хотели бороться за все трофеи — набери мы на одно очко больше, избежали&nbs

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказасля после поражения от «Буде-Глимт» и вылета из Лиги чемпионов.

В ответном стыковом матче за выход в ⅛ финала «нерадзурри» уступили со счетом 1:2 (первый матч — 1:3).

— Сегодня нам не доставили проблем. Мы пропустили из-за индивидуальных ошибок, но так бывает. Сложнее всего было взломать оборону, и у нас не получилось. «Буде» выиграл оба матча и заслужил пройти дальше.

— Можно ли было сделать больше?

— Конечно, мы разочарованы, потому что хотели бороться за все трофеи. Мы старались, но соперник превзошел нас. Набери мы на одно очко больше, мы бы вышли [напрямую], избежав стыков, но это Лига чемпионов.

— Скудетто может спасти сезон?

— Мы ставили цель бороться за все трофеи. В этом сезоне мы впереди на 10 очков. Теперь наша цель — скудетто, но так было с самого начала, — сказал Барелла в интервью Sky Sport Italia.