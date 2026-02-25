Тренер «Буде» Кнутсен о выходе в ⅛ финала ЛЧ: «Путь был непростым, в нем участвовало множество людей — команды, тренеры, медики и все, кто работает за кулисами»

"Если подводить итог матча, то, думаю, понятно, что в первом тайме мы выглядели немного испуганными и встревоженными. В обороне мы были неплохи, но просто не осмеливались ничего делать с мячом, постоянно его теряли.
Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру. Не совсем так представляли себе ход матча, но гол, который мы забили, сделав счет 2:0, был фантастическим. И это для нас типично — нам каким-то образом удается собрать все воедино, когда это действительно необходимо.
Путь к тому, где мы сейчас находимся, был непростым, и в этом пути участвовало множество людей. Команда, тренерский штаб, медицинский отдел и все, кто каждый день работает за кулисами, чтобы добиться этих небольших успехов. За этим стоит невероятное количество людей", — сказал Кьетиль Кнутсен.
«Буде» Хайкина — заполярная сказка: играют воспитанниками, не сорят деньгами. Выбили «Интер» — уже в ⅛ финала ЛЧ!