«Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Игра пройдет на стадионе «Адзурри д’Италия».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:45 по московскому времени. Okko покажет матч в прямом эфире.
Первый матч: 0:2.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.
«Аталанта» примет дортмундскую «Боруссию» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Адзурри д’Италия».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:45 по московскому времени. Okko покажет матч в прямом эфире.
Первый матч: 0:2.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.