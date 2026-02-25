Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.87
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.31
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

«Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Аталанта» примет дортмундскую «Боруссию» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Игра пройдет на стадионе «Адзурри д’Италия».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:45 по московскому времени. Okko покажет матч в прямом эфире.

Первый матч: 0:2.

Таблица Лиги чемпионов.

Статистика Лиги чемпионов.