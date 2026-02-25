Ричмонд
Пакета о расизме: «Те, кто знаком с Винисиусом, знают, что у него доброе сердце. Он жертва. Надеемся, что этому как можно скорее придет конец. Это зашло слишком далеко»

Полузащитник «Фламенго» Лукас Пакета поддержал вингера «Реала» Винисиуса на фоне расистского скандала.

Источник: Спортс"

УЕФА ранее временно отстранил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни после инцидента с бразильским футболистом. Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной».

"Мы много общаемся, и очень грустно, что нам до сих пор приходится переживать и видеть то, что происходит с Вини. Те, кто с ним знаком, знают, что у него доброе сердце.

Люди возлагают на него бремя, которое он не должен нести. Он жертва. Я, вся команда «Фламенго» и весь персонал поддерживают Вини.

Мы надеемся, что этому как можно скорее придет конец. Это зашло слишком далеко", — сказал Лукас Пакета.

УЕФА отстранил Престианни на матч с «Реалом». Чтобы избежать нового скандала с Винисиусом.