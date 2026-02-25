Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.87
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.31
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Тебас о Винисиусе: «Нашивки “Нет расизму” недостаточно для решения проблемы — нужно сделать больше. В Испании четыре человека были осуждены»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о расизме на фоне скандала с участием вингера «Реала» Винисиуса и форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни.

Источник: Спортс"

«После инцидента с Винисиусом [в 2023 году в матче с “Валенсией”] мы изменили стратегию, потому что произошедшее расстроило.

В Испании четыре человека, которые оскорбляли Винисиуса, были осуждены и приговорены к тюремному заключению.

Мы создали специальную систему на стадионах, чтобы отслеживать расистские выкрики и сообщать о них — мы очень бдительны.

В Испании, по крайней мере, год назад у Винисиуса не было проблем с расизмом — хотя на стадионах тысячи людей. Но нам это удается, потому что мы проводим множество кампаний, повышаем осведомленность.

Что касается Лиги чемпионов, то простого размещения нашивки «Нет расизму» недостаточно для решения проблемы — нужно сделать больше. На наших стадионах люди могут сообщать об инцидентах.

Потому что на многих стадионах о них сообщают только те, кто находится рядом. Думаю, что другие соревнования должны работать и делать больше", — сказал Хавьер Тебас.