Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
П1
2.17
X
3.85
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
П1
1.28
X
7.33
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

«ПСЖ» — «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«ПСЖ» примет «Монако» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Okko покажет игру в прямом эфире.

Первый матч: 3:2.

Таблица Лиги чемпионов.

Статистика Лиги чемпионов.