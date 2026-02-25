Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
П1
2.17
X
3.85
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
П1
1.28
X
7.33
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Куртуа о пенальти в матче с «Осасуной»: «Вратари всегда беззащитны в такие моменты — с ВАР изображение замедляется. Не считаю эту ситуацию голевой»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа порассуждал на тему назначенного пенальти в матче Ла Лиги против «Осасуны» (1:2).

Источник: Спортс"

Форвард Анте Будимир упал в штрафной мадридцев после контакта с голкипером мадридского клуба.

"Это сложно. В такие моменты вратари всегда беззащитны, как и защитники. Сейчас с ВАР изображение останавливается, замедляется.

Да, я слегка задел соперника, но он сам подставляет ногу, чтобы остановить мяч, и слегка задевает мою. Но я его не сбиваю.

Не считаю эту ситуацию голевой. Судья сказал мне, что, поскольку я покинул свои ворота, это действие могло привести к голу. В каком-то смысле могу сказать, что он прав, но соперник ведь не контролировал мяч. В прошедшем туре были и другие эпизоды, но пенальти не назначали. Если бы это был не я, а, например, Алаба, то пенальти бы не был назначен. Но поскольку я вратарь, пенальти был назначен. Я должен признать ошибку.

Как вратарь я бы сказал, что это не пенальти. Нападающий бы сказал, что это пенальти. Мы ничего не можем изменить, но с ВАР должно быть показано все, включая то, что произошло после эпизода", — сказал Тибо Куртуа.