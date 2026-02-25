Куртуа о пенальти в матче с «Осасуной»: «Вратари всегда беззащитны в такие моменты — с ВАР изображение замедляется. Не считаю эту ситуацию голевой»

Не считаю эту ситуацию голевой. Судья сказал мне, что, поскольку я покинул свои ворота, это действие могло привести к голу. В каком-то смысле могу сказать, что он прав, но соперник ведь не контролировал мяч. В прошедшем туре были и другие эпизоды, но пенальти не назначали. Если бы это был не я, а, например, Алаба, то пенальти бы не был назначен. Но поскольку я вратарь, пенальти был назначен. Я должен признать ошибку.