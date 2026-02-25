Лионель Месси: «Для меня странно, когда люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я из другого поколения, времена меняются, больше используются соцсети»

Бывают моменты, когда ты реагируешь быстро, но сердце колотится до предела. Позже, когда ты спокойно оглядываешься назад, то сожалеешь об этом, но в тот момент ты не думаешь о том, что ты сделал или не сделал, чтобы избежать сплетен. Нужно вести себя естественно.