Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.85
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.33
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Лионель Месси: «Для меня странно, когда люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я из другого поколения, времена меняются, больше используются соцсети»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о поведении на поле.

Источник: Спортс"

"Я не святой. В ходе матча ты накаляешься.

Но что происходит на поле, то и остается на поле. На поле трудно контролировать себя.

Бывают моменты, когда ты реагируешь быстро, но сердце колотится до предела. Позже, когда ты спокойно оглядываешься назад, то сожалеешь об этом, но в тот момент ты не думаешь о том, что ты сделал или не сделал, чтобы избежать сплетен. Нужно вести себя естественно.

Потом меня расстраивает то, что я вижу. Возможно, я зашел слишком далеко и сказал что-то, потому что тебя захватывает пыл момента, и именно тогда мы используем фразу «что происходит на поле, то и остается на поле».

И что происходит в раздевалке, то и остается в раздевалке.

Мне кажется странным, что сейчас люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я вырос в другом поколении, но времена тоже меняются.

Сегодня люди больше пользуются социальными сетями, и все становится более открытым", — сказал Лионель Месси в эфире программы Miro de Atrás.