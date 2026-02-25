Ричмонд
Гарсия о Винисиусе: «Мы говорим о расизме, а не о матче между двумя европейскими грандами. Мы добились прогресса, потому что почти все борются за его искоренение»

Бывший полузащитник «Бенфики» и «Реала» Хави Гарсия высказался о расистском скандале с участием Винисиуса и Джанлуки Престианни.

Источник: Спортс"

— Глядя на жалобы Винисиуса, мы понимаем, что могли означать комментарии, которые, как утверждается, сделал Престианни. Это деликатный и сложный момент.

Я болею за «Бенфику», но если были сделаны подобные комментарии, то виновные должны быть наказаны, независимо от того, кто этот игрок.

Очень жаль, что это произошло. Из-за этой ситуации мы говорим об этом, а не о важном матче в среду между двумя европейскими грандами. Очень жаль.

Нужно принять любое необходимое решение, но если он сделал расистские комментарии, что кажется наиболее логичным выводом, учитывая произошедшее, то УЕФА должна принять меры, которые сочтет необходимыми.

— В футболе есть расизм. Мы не можем закрывать на это глаза.

— Конечно. И не только в футболе.

Мы добились прогресса, потому что почти все борются за его искоренение, но подобные случаи все равно происходят. Невозможно контролировать всё. Но мы на правильном пути, — сказал Хави Гарсия.