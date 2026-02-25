Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.84
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.30
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Капитан женской сборной Англии Уильямсон допустила забастовку из-за графика матчей: «Кажется, что мы просим отпуск, но это не так. Отдых — часть работы. Почему этому не уделяется внимание?»

Капитан женской сборной Англии Лия Уильямсон, представляющая «Арсенал», высказалась на тему плотного расписания матчей.

Источник: Спортс"

"Не так много из нас имеют научное образование и экспертизу в этой области, кроме полученного опыта, поэтому думаю, что мы можем рассказать о своих чувствах и о том, как это на нас повлияло.

Мы можем предоставить наши данные, информацию о тренировочных нагрузках, женском здоровье, обо всем. Мы достаточно охотно делимся этой информацией с людьми, чтобы они могли принимать более обоснованные решения в отношении нас.

В основном речь идет о периодах отдыха и попытках добиться согласованности действий всех руководящих органов. Всегда кажется, что мы просим отпуск, но это не так. Я профессиональная футболистка, и часть моей работы также включает отдых. Так почему же этому не уделяется приоритетное внимание?

В мужском и женском футболе возможности для роста, кажется, никогда не иссякают, и деньги, которые предлагаются всем участникам, тоже приносят пользу. Мы тоже от этого выигрываем, но должен быть баланс.

Я бы не исключила дальнейших действий со стороны игроков, потому что считаю, что если это необходимо для самозащиты.

Я пока не обсуждала [возможность забастовки], но люди чувствуют, что их не слушают, то, как показывает история, это единственный способ, которым их могут услышать, поэтому я бы никогда не стала исключать такой вариант.

Но не думаю, что мы сейчас находимся на этом этапе. Думаю, что мы все еще можем сотрудничать", — сказала Лия Уильямсон.