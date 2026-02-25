«Реал» — «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Okko покажет игру в прямом эфире.
Первый матч: 1:0.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.
