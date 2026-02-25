Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.84
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.30
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Бакаев об ужесточении лимита в РПЛ: «В этом был смысл, когда нас только отстранили. Был хороший шанс довериться молодым россиянам — период без еврокубков это было бы оправданно»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказал мнение на тему возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров будет ужесточен. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке и 5 на поле».

"Считаю, что в этом был смысл, когда нас только отстранили. Четыре года назад был хороший шанс довериться молодым россиянам, даже ценой лимита.

Как бы там ни было, я все равно буду бороться за место в составе. Но в период без еврокубков это было бы оправданно.

Дай Бог нас скоро вернут, и если бы этим все озаботились, мы бы получили большое количество классных молодых ребят", — сказал Зелимхан Бакаев.