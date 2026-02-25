Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.83
П2
3.18
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.27
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.19
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.50
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2

Джон Джон: «Неймар пожелал удачи и сказал, что переход в “Зенит” — это начало большого пути. Было бы здорово, если бы однажды он оказался в России»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал о том, с кем советовался на предмет перехода в петербургский клуб.

Источник: Спортс"

— Перед переходом ты общался с Педро. Что спрашивал?

— Задавал общие вопросы о стране, команде, людях. Мне было интересно, комфортно ли в Санкт-Петербурге, как устроить быт. Педро говорил только хорошее.

Единственный нюанс — непривычная погода для бразильцев. Но Педро сказал: «Не сомневайся — приезжай. Помогу тебе во всем».

— Больше ни с кем не разговаривал?

— Звонил Артуру, который играл в «Зените». Он тоже говорил только прекрасные вещи о клубе, удивительном стадионе «Газпром Арена», болельщиках, партнерах по команде и, конечно, сильном чемпионате.

Уверял, что я буду счастлив в «Зените» и Петербурге. Конечно, все это произвело на меня впечатление.

— Ты рассказал про общение с Педро и Артуром — но была еще и встреча с Неймаром

— О да! Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» — начало большого пути. Это очень приятно!

Все же Неймар — значительная фигура в истории мирового футбола. Когда он вернулся в чемпионат Бразилии, все внимание было приковано к нему. Его поддержка очень приятна и ценна.

— Если «Зенит» захочет привезти Неймара, к тебе можно обращаться?

— Ха!

Если честно, это очень сложно сделать. Неймар недавно продлил контракт с «Сантосом». Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды он оказался в России, — сказал Джон Джон.

