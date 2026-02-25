Джон Джон: «Неймар пожелал удачи и сказал, что переход в “Зенит” — это начало большого пути. Было бы здорово, если бы однажды он оказался в России»

— Перед переходом ты общался с Педро. Что спрашивал?
— Задавал общие вопросы о стране, команде, людях. Мне было интересно, комфортно ли в Санкт-Петербурге, как устроить быт. Педро говорил только хорошее.
Единственный нюанс — непривычная погода для бразильцев. Но Педро сказал: «Не сомневайся — приезжай. Помогу тебе во всем».
— Больше ни с кем не разговаривал?
— Звонил Артуру, который играл в «Зените». Он тоже говорил только прекрасные вещи о клубе, удивительном стадионе «Газпром Арена», болельщиках, партнерах по команде и, конечно, сильном чемпионате.
Уверял, что я буду счастлив в «Зените» и Петербурге. Конечно, все это произвело на меня впечатление.
— Ты рассказал про общение с Педро и Артуром — но была еще и встреча с Неймаром…
— О да! Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» — начало большого пути. Это очень приятно!
Все же Неймар — значительная фигура в истории мирового футбола. Когда он вернулся в чемпионат Бразилии, все внимание было приковано к нему. Его поддержка очень приятна и ценна.
— Если «Зенит» захочет привезти Неймара, к тебе можно обращаться?
— Ха!
Если честно, это очень сложно сделать. Неймар недавно продлил контракт с «Сантосом». Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды он оказался в России, — сказал Джон Джон.