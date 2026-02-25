Канчельскис о Второй лиге: «Возимся в дерьме — нет условий, инфраструктуры, ничего. Жду, чтобы хреновы функционеры подняли задницы и сделали что-то. Как не стыдно? Жулики»

"Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны!
Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги.
Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте ее тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики.
Зато ходят и рассказывают, как все хорошо. Поднимите задницы, и приезжайте посмотреть на условия«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” и сборной России Канчельскис.