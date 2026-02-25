Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
3
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.83
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.33
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.35
П2
4.83
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86

Канчельскис о Второй лиге: «Возимся в дерьме — нет условий, инфраструктуры, ничего. Жду, чтобы хреновы функционеры подняли задницы и сделали что-то. Как не стыдно? Жулики»

Тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис обратился к футбольным функционерам с призывом улучшить инфраструктуру в Leon Второй лиге.

Источник: Спортс"

"Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны!

Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги.

Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте ее тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики.

Зато ходят и рассказывают, как все хорошо. Поднимите задницы, и приезжайте посмотреть на условия«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” и сборной России Канчельскис.