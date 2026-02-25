Ричмонд
Семак про соцсети жены: «Иногда спрашивает: “Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так”. Иногда нет. Это часть ее жизни, работы, здесь она уже управляет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что его жена Анна не всегда спрашивает разрешения по поводу публикации контента с ним в соцсетях.

— Увидеть вас вне работы — это в соцсетях супруги. В соцсетях только она тебя выкладывает. Ты с ней советуешься, когда она выкладывает?

— Нет. Это ее жизнь. Конечно, она иногда спрашивает у меня какие-то моменты. Иногда не спрашивает. Это ее жизнь, часть жизни, часть работы. Здесь она уже управляет.

Иногда она может спросить: «Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так». Иногда да, иногда нет, — сказал Сергей.

«Марш Сатаны двигался по улицам. Ряженые бесы издавали нечеловеческие вопли. Антисвятость. Европа как никогда близка к Апокалипсису». Анна Семак о шествии Крампусов в Мюнхене.

Жена Семака: «Ездили к старцу — сказал мне: “Слушайся мужа”. Сергей обеспечивает порядок, а я не терплю хаоса: от людей-невротиков, собак-холериков, ржущих коней хочется закрыться локтями».

Жена Семака: «Муж называет меня “белая госпожа” — с тех пор, как работник на даче назвал так Wi-Fi в мою честь. Я его всю жизнь называю Сеня».