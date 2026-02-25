Семак про соцсети жены: «Иногда спрашивает: “Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так”. Иногда нет. Это часть ее жизни, работы, здесь она уже управляет»

— Увидеть вас вне работы — это в соцсетях супруги. В соцсетях только она тебя выкладывает. Ты с ней советуешься, когда она выкладывает?
— Нет. Это ее жизнь. Конечно, она иногда спрашивает у меня какие-то моменты. Иногда не спрашивает. Это ее жизнь, часть жизни, часть работы. Здесь она уже управляет.
Иногда она может спросить: «Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так». Иногда да, иногда нет, — сказал Сергей.
«Марш Сатаны двигался по улицам. Ряженые бесы издавали нечеловеческие вопли. Антисвятость. Европа как никогда близка к Апокалипсису». Анна Семак о шествии Крампусов в Мюнхене.
Жена Семака: «Ездили к старцу — сказал мне: “Слушайся мужа”. Сергей обеспечивает порядок, а я не терплю хаоса: от людей-невротиков, собак-холериков, ржущих коней хочется закрыться локтями».
Жена Семака: «Муж называет меня “белая госпожа” — с тех пор, как работник на даче назвал так Wi-Fi в мою честь. Я его всю жизнь называю Сеня».