Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.33
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.90
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.67
П2
3.70
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

У фанатов «Бенфики» произошла стычка с полицией Мадрида перед матчем с «Реалом» — болельщик вышел за кордон безопасности и отказался показать лицо. Один человек пострадал

Болельщики «Бенфики» вступили в конфликт с полицией в Мадриде перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Реалом».

Источник: Спортс"

Как сообщает Record со ссылкой на телеканал CMTV, инцидент произошел на подступах к стадиону «Сантьяго Бернабеу».

Один из фанатов «орлов» вышел за пределы кордона безопасности, установленного полицией, затем отказался показать свое лицо, после чего сотрудники правопорядка перешли в атаку, и началась стычка с болельщиками.

В результате столкновения фанатов и полиции один болельщик «Бенфики» получил повреждение и нуждался в оказании медицинской помощи на месте.

«Реал» примет «Бенфику» в матче за право сыграть в ⅛ финала ЛЧ. Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало — в 23:00 по московскому времени.