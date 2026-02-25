Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.33
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.90
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.67
П2
3.70
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Бенсебайни попал шипами в лоб Крстовичу в штрафной «Боруссии» на 94-й минуте — у форварда «Аталанты» пошла кровь. Бергамаски забили пенальти и прошли в ⅛ финала ЛЧ

«Аталанта» получила право на пенальти в конце игры с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

Команды проводят ответный стыковой матч в Италии. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дортмундцев.

Сегодня бергамаски побеждали со счетом 3:1 до 4-й добавленной минуты, когда Рами Бенсебайни попал шипами в лоб Николе Крстовичу в штрафной площади, пытаясь выбить мяч после навеса.

Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес изучил видеоповтор и назначил пенальти в ворота «Боруссии», который успешно реализовал Лазар Самарджич. Точный удар полузащитника позволил «Аталанте» выйти в ⅛ финала.

Бенсебайни получил вторую желтую карточку в этой игре и был удален.

Изображения: кадры из трансляции Okko.