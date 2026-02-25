Бенсебайни попал шипами в лоб Крстовичу в штрафной «Боруссии» на 94-й минуте — у форварда «Аталанты» пошла кровь. Бергамаски забили пенальти и прошли в ⅛ финала ЛЧ

Команды проводят ответный стыковой матч в Италии. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дортмундцев.
Сегодня бергамаски побеждали со счетом 3:1 до 4-й добавленной минуты, когда Рами Бенсебайни попал шипами в лоб Николе Крстовичу в штрафной площади, пытаясь выбить мяч после навеса.
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес изучил видеоповтор и назначил пенальти в ворота «Боруссии», который успешно реализовал Лазар Самарджич. Точный удар полузащитника позволил «Аталанте» выйти в ⅛ финала.
Бенсебайни получил вторую желтую карточку в этой игре и был удален.
