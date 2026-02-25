Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.90
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.70
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Рафинья о 0:4 с «Атлетико» в Кубке: «Если есть команда, способная сделать камбэк, то это “Барса”. Будет сложно, но мы верим»

Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о возможно камбэке во втором полуфинале Кубка Испании против «Атлетико».

В первом матче каталонцы уступили со счетом 0:4.

"Будет сложно, но мы верим. Нужно провести хороший матч, если нам этого не удастся, мы будем далеки от камбэка.

Но если есть команда, способная это сделать, то это мы", — сказал Рафинья.