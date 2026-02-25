Рафинья о 0:4 с «Атлетико» в Кубке: «Если есть команда, способная сделать камбэк, то это “Барса”. Будет сложно, но мы верим»

В первом матче каталонцы уступили со счетом 0:4.
Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о возможно камбэке во втором полуфинале Кубка Испании против «Атлетико».
В первом матче каталонцы уступили со счетом 0:4.
"Будет сложно, но мы верим. Нужно провести хороший матч, если нам этого не удастся, мы будем далеки от камбэка.
Но если есть команда, способная это сделать, то это мы", — сказал Рафинья.