Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
1
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.10
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
1
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.05
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Асенсио пробил по своим воротам в ходе атаки «Бенфики», Куртуа отразил удар, но Силва добил мяч. Через две минуты «Реал» отыгрался — Тчуамени забил

«Бенфика» открыла счет в матче Лиги чемпионов с «Реалом» после удара защитника мадридцев Рауля Асенсио по своим воротам.

Источник: Спортс"

На 14-й минуте Эвангелос Павлидис из правой части штрафной прострелил поперек поля. Асенсио, пытаясь прервать пас, пробил по своим воротам. Голкипер Тибо Куртуа отреагировал и отразил мяч, но Рафа Силва без помех добил мяч в сетку.

Изображение: кадр из трансляции.

Отметим, что уже на 16-й минуте «Мадрид» отыгрался. Арда Гюлер на правом полуфланге отдал пас на ход Федерико Вальверде, уругваец доставил мяч в середину штрафной, откуда Орельен Тчуамени в касание точно пробил в нижний угол ворот.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).