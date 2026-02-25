Асенсио пробил по своим воротам в ходе атаки «Бенфики», Куртуа отразил удар, но Силва добил мяч. Через две минуты «Реал» отыгрался — Тчуамени забил

Отметим, что уже на 16-й минуте «Мадрид» отыгрался. Арда Гюлер на правом полуфланге отдал пас на ход Федерико Вальверде, уругваец доставил мяч в середину штрафной, откуда Орельен Тчуамени в касание точно пробил в нижний угол ворот.