Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
1
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.10
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
1
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.05
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Румменигге об агентах, заработавших 1,37 млрд долларов за 2025 год: «Аморальные суммы — и они не циркулируют в футболе, а изымаются из него. А клубы готовы на все, чтобы заполучить игроков&raqu

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что агенты стали слишком большой частью футбола.

Источник: Спортс"

Согласно данным ФИФА, за 2025 год посредники заработали 1,37 млрд долларов.

"Говорить, что от них нужно отказаться, абсурдно. Это абсурд. Мы не можем их убрать, они часть нашего мира.

Но мы все больше от них зависим, их влияние на футболистов колоссально. Комиссионные выплаты стали, я бы сказал, аморально большими. И эти деньги перестают циркулировать в футболе и просто изымаются.

Мы все немного безумно действуем на рынке. Это похоже на безумную гонку, в которой клубы готовы на все ради подписания желанных футболистов", — сказал Румменигге в интервью ФИФА.