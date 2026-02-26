Ричмонд
Президент «Рубина»: «Хотим стать не просто середняком, а топовой командой, занимать самые высокие места. Все помнят наши знаменитые победы над “Барселоной”, “Атлетико”, “Челси”, “И

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о целях клуба.

Источник: Спортс"

— Серьезные изменения произошли в тренерском штабе, назначен новый главный тренер Франк Артига. Отдельно хочу поблагодарить Рашида Маматкуловича Рахимова за то, что вместе с нами вывел команду из Первой лиги в Премьер-лигу, стабилизировались наши места в турнирной таблице, создан фундамент для будущих побед. Хочу пожелать Рашиду Маматкуловичу дальнейших спортивных и трудовых достижений.

— Какой Артига как тренер?

— Считаем, что он должен усилить нашу игру, потому что его концепция не подстраиваться под соперника, навязывать свой стиль, конечно, с учетом тех или иных достойнств соперника. Он работал и в Первой лиге, и во Второй лиге, и в Премьер-лиге с «Химками», откуда ушел не по спортивным результатам, а из-за не очень хорошей финансовой ситуации. Считаем, что имея опыт, имея такой фундамент тренерской работы в академии «Барселоны», должен показать хороший результат вместе с нами.

— Какие задачи у «Рубина»?

— Все помнят наши знаменитые победы над «Барселоной», «Атлетико», «Челси», «Интером». У нашего клуба очень серьезная история. Надеемся, что с учетом того, что мы стабилизировали состав, занимаем достаточно хорошие позиции в таблице РПЛ, с учетом усилений, хотим стать не просто середняком, который может дать бой любой топовой команде, потому что мы сами считаем, что должны стать топовой командой и занимать самые высокие места в турнирной таблице, — сказал Сафиуллин в эфире «Ак Барс Шоу».

На данный момент казанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.