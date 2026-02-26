Президент «Рубина»: «Хотим стать не просто середняком, а топовой командой, занимать самые высокие места. Все помнят наши знаменитые победы над “Барселоной”, “Атлетико”, “Челси”, “И

— Считаем, что он должен усилить нашу игру, потому что его концепция не подстраиваться под соперника, навязывать свой стиль, конечно, с учетом тех или иных достойнств соперника. Он работал и в Первой лиге, и во Второй лиге, и в Премьер-лиге с «Химками», откуда ушел не по спортивным результатам, а из-за не очень хорошей финансовой ситуации. Считаем, что имея опыт, имея такой фундамент тренерской работы в академии «Барселоны», должен показать хороший результат вместе с нами.