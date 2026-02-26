Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
3
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
35.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
2
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.50
П2
42.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Советник Лапорты Солер: «У “Барселоны” было предложение по Ямалю на 250 млн евро»

Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты в борьбе за пост президента клуба, подтвердил поступление предложения о трансфере Ламина Ямаля за 250 млн евро.

Источник: Спортс"

"У нас было предложение по Ямалю на 250 миллионов. Сделка обсуждалась между агентами.

Это происходило в тот момент, когда Ламин был близок к продлению контракта, это незачем скрывать", — заявил Солер.