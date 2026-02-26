Защитник «Ювентуса» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем» за удар шипами сзади Йылмазу — судья сперва показал вторую желтую, но после ВАР дал красную

На 49-й минуте защитник туринцев Ллойд Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и шипами ударил сзади по ноге хавбеку Барышу Йылмазу. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля.
Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции.
Спортс«ведет текстовую онлайн-трансляцию матча “Ювентус” — “Галатасарай” (1:0, второй тайм).
Напомним, что в первой игре, которую «Галатасарай» дома выиграл со счетом 5:2, защитник туринцев Хуан Кабаль, вышедший на замену в перерыве, был удален за две желтые карточки — на 59-й и 67-й минутах.