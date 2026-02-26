Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
3
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
35.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
2
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.60
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Защитник «Ювентуса» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем» за удар шипами сзади Йылмазу — судья сперва показал вторую желтую, но после ВАР дал красную

«Ювентус» остался в меньшинстве в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов в «Галатасараем».

Источник: Спортс"

На 49-й минуте защитник туринцев Ллойд Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и шипами ударил сзади по ноге хавбеку Барышу Йылмазу. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции.

Спортс«ведет текстовую онлайн-трансляцию матча “Ювентус” — “Галатасарай” (1:0, второй тайм).

Напомним, что в первой игре, которую «Галатасарай» дома выиграл со счетом 5:2, защитник туринцев Хуан Кабаль, вышедший на замену в перерыве, был удален за две желтые карточки — на 59-й и 67-й минутах.