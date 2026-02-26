Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Монако
2
Все коэффициенты
П1
1.02
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
3
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
2
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
5.70
П2
63.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Хавбек «Монако» Кулибали получил две желтые за три минуты при счете 1:0 в пользу монегасков. «ПСЖ» вышел вперед за 8 минут после удаления

«Монако» остался в меньшинстве во втором тайме игры с «ПСЖ».

Источник: Спортс"

Полузащитник Мамаду Кулибали по желтой карточке на 55-й ми 58-й минутах: сперва он сбил в подкате Нуну Мендеша в центре поля, а затем снес на фланге Ашрафа Хакими.

К этому моменту монегаски вели со счетом 1:0, что позволяло им перевести противостояние в дополнительное время. Уже на 60-й минуте Маркиньос сравнял счет, а на 66-й Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед.

Футболисты «Монако» получали красные в трех из четырех последних матчей. Ранее дважды удаляли Александра Головина — в первой игре с «ПСЖ» (2:3) и в матче с «Нантом» (3:1).

«ПСЖ» — «Монако». 2:1 — Хвича забил, Кулибали удален! Онлайн-трансляция.