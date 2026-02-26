Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Ювентус
3
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец — заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что «Реал» из-за репутации Винисиуса Жуниора не получил пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенификой».

Источник: Спортс"

На 6-й минуте защитник Николас Отаменди в подкате зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер «Мадрида» пробил по мячу и не попал в ближний верхний угол. Винисиус обратился к судье, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.

«Ричард Риос (Отаменди — Спортс»") стелется в подкате, чтобы заблокировать удар, не касается мяча и явно сбивает Винисиуса. Это пенальти.

Поскольку Винисиус преувеличил падение и является заядлым симулянтом, Винчич решил не свистеть", — написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).