Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец — заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»

На 6-й минуте защитник Николас Отаменди в подкате зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер «Мадрида» пробил по мячу и не попал в ближний верхний угол. Винисиус обратился к судье, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.