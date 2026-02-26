Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец — заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»

На 6-й минуте защитник Николас Отаменди в подкате зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер «Мадрида» пробил по мячу и не попал в ближний верхний угол. Винисиус обратился к судье, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.
«Ричард Риос (Отаменди — Спортс»") стелется в подкате, чтобы заблокировать удар, не касается мяча и явно сбивает Винисиуса. Это пенальти.
Поскольку Винисиус преувеличил падение и является заядлым симулянтом, Винчич решил не свистеть", — написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar.
