Сафонов пропустил 12 голов в 11 играх за «ПСЖ» в этом сезоне. У Матвея 4 сухих матча

Матвей Сафонов провел 11-й матч за «ПСЖ» в текущем сезоне.

Голкипер принял участие в игре с «Монако» в Лиге чемпионов. Его команда сыграла вничью (2:2) и прошла в ⅛ финала. Россиянин отметился двумя сэйвами.

В 4 их 11 матчей сезона вратарь не пропустил. В остальных 7 играх ему забили 12 раз.

С Сафоновым в составе «ПСЖ» одержал 7 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
