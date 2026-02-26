Ричмонд
Винисиус забил в пяти матчах подряд (6 голов) и повторил лучшую результативную серию в «Реале»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил в пяти матчах подряд.

Источник: Спортс"

25-летний бразилец отличился в ответном стыком матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). Вингер, празднуя взятие ворот, станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.

Винисиус ранее поразил ворота «Райо Вальекано» (2:1), «Бенфики» (1:0), «Осасуны» (1:2) и сделал дубль в игре с «Реал Сосьедад» (4:1). На этом отрезке у него шесть голов.

Он повторил свою лучшую результативную серию. В августе-сентябре 2022 года Винисиус также забивал на протяжении пяти игр подряд (5 голов). Его подробная статистика — здесь.

Момент дня: Винисиус станцевал у флажка. Те самые движения.