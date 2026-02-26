Тчуамени о 2:1 с «Бенфикой»: «Это наш Винисиус. “Реалу” нужно лучше начинать матчи и играть в обороне. На разминке я забил много мячей, мы сказали, что сегодня мой день»

«Мы начали не очень хорошо, но сохранили уверенность и знали, что забьем. Сегодня мы сыграли получше, те, кто вышел на замену, молодые ребята из “Кастильи”, сыграли очень хорошо. Теперь будем двигаться дальше. Нам нужно немного скорректировать игру в обороне и лучше начинать матчи, но мы победили — и это самое главное».
О своем голе.
«На разминке я забил много мячей, и мы сказали, что сегодня мой день. Тренер говорит мне чаще подключаться вперед — это поможет мне забивать, и я должен продолжать в том же духе».
О голе Винисиуса.
«Это наш Винисиус».
О жеребьевке.
«Нам нужно сосредоточиться на себе, посмотрим, что будет», — сказал Тчуамени в эфире Movistar.