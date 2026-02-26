Ричмонд
Тчуамени о 2:1 с «Бенфикой»: «Это наш Винисиус. “Реалу” нужно лучше начинать матчи и играть в обороне. На разминке я забил много мячей, мы сказали, что сегодня мой день»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о победе над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выходе в ⅛ финала (3:1 — общий счет).

«Мы начали не очень хорошо, но сохранили уверенность и знали, что забьем. Сегодня мы сыграли получше, те, кто вышел на замену, молодые ребята из “Кастильи”, сыграли очень хорошо. Теперь будем двигаться дальше. Нам нужно немного скорректировать игру в обороне и лучше начинать матчи, но мы победили — и это самое главное».

О своем голе.

«На разминке я забил много мячей, и мы сказали, что сегодня мой день. Тренер говорит мне чаще подключаться вперед — это поможет мне забивать, и я должен продолжать в том же духе».

О голе Винисиуса.

«Это наш Винисиус».

О жеребьевке.

«Нам нужно сосредоточиться на себе, посмотрим, что будет», — сказал Тчуамени в эфире Movistar.