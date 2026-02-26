«Аталанта» — единственный клуб Серии А, вышедший в ⅛ финала ЛЧ. «Интер» и «Ювентус» вылетели в стыках

Бергамаски прошли в ⅛ финала, победив в стыковых матчах дортмундскую «Боруссию» (0:2, 4:1). В следующем раунде «Аталанте» предстоит сыграть с «Арсеналом» или «Баварией».
Чемпион Италии прошлого сезона «Наполи» вылетел еще на стадии общего этапа.
«Аталанта» осталась единственным представителем Серии А в Лиге чемпионов.
