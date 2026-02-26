Ричмонд
Поконьоли о вылете из ЛЧ от «ПСЖ»: «Монако» заслуживал большего. Мы можем гордиться нашими двумя матчами с «Парижем», учитывая, что в обоих мы оставались вдесятером"

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли высказался о вылете от «ПСЖ» в стыковых матчах Лиги чемпионов за право сыграть в ⅛ финала (2:3, 2:2).

«Думаю, мы можем гордиться нашими двумя матчами против “Парижа”, учитывая, что в обоих случаях мы оставались вдесятером. В такие моменты невольно задаешься вопросом: “А что если?”.

Что касается нашего настроя, мы были смелыми. Первое чувство — это гордость, затем приходит разочарование.

Думаю, мы заслуживали большего, особенно сегодня. В первом матче мы были хладнокровны в реализации, но испытывали серьезное давление со стороны «Парижа». Сегодня, считаю, мы сыграли намного лучше, поэтому ощущение такое, что мы заслуживали большего", — сказал Поконьоли.