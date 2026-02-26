Тренер «Бенфики» о вылете от «Реала»: «Моуринью гордится нашей игрой против гиганта мирового футбола. Мы провели 3 матча в ЛЧ с ними — выиграли, дважды проиграли, счет — 5:5&raqu

У нас есть своя идентичность, и мы от нее не отходим. Несмотря на то, что это был «Реал», у нас был план доминировать в определенные периоды. Игроки были великолепны, действовали потрясающе. Они заслуживали большего. Голы соперника были случайными, первый пришелся сразу после нашего мяча. Но, конечно, «Мадрид» очень силен, и в итоге он забил.