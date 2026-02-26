Ричмонд
Капитан «Ювентуса» Локателли о вылете от «Галатасарая»: «Хочется плакать. Мы верили, вложили в игру душу и сердце, отдали все силы. Мы должны всегда играть на таком уровне»

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли признался, что ему обидно до слез после вылета из Лиги чемпионов от «Галатасарая» (2:5, 3:2).

Источник: Спортс"

Туринский клуб в ответном стыковом матче победил со счетом 3:0 в основное время, играя в меньшинстве с 49-й минуты, и перевел игру в дополнительное время, где не реализовал несколько моментов и дважды пропустил.

"Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили. Мы вложили в эту игру душу и сердце, отдали даже больше.

Инцидент в первом матче (туринцы также остались в меньшинстве во втором тайме — Спортс«“) все осложнил, но сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить всех. Атмосфера на стадионе была невероятной, такие вечера остаются в памяти. Мы впитали всю эту энергию.

Мы отдали все силы. Я всегда прошу игроков делать это, и сегодня мы действительно это сделали, и это то, что мы должны взять с собой в будущее. Это тот «Ювентус», который мы хотели видеть, тот, которым мы всегда должны быть. Мы должны всегда стараться играть на таком уровне. Мы на правильном пути и не должны терять веру", — сказал Локателли в эфире Amazon Prime Video Italia.