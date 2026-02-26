Ричмонд
Тренер «Галатасарая» Бурук: «Было сложно даже после того, как “Ювентус” остался в меньшинстве. Могли бы сыграть намного лучше, но главное — вышли в ⅛ финала ЛЧ»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался после поражения от «Ювентуса» (2:3) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Турецкий клуб вышел в ⅛ финала турнира за счет победы по сумме двух игр со счетом 7:5.

"Мы встретились с действительно сильной командой, и рады, что прошли дальше, хотя нам, безусловно, в целом нужно улучшить свою игру.

У нас было значительное преимущество, которое нужно было сохранить, но не смогли сделать это наилучшим образом.

В отличие от первого матча, нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли повторить игру прошлой недели.

Нам было сложно даже после того, как «Ювентус» остался в меньшинстве. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться.

В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь временами.

С точки зрения игры мы могли бы сыграть намного лучше, но самое главное — мы вышли в ⅛ финала", — сказал Окан Бурук.

