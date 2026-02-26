Тренер «Галатасарая» Бурук: «Было сложно даже после того, как “Ювентус” остался в меньшинстве. Могли бы сыграть намного лучше, но главное — вышли в ⅛ финала ЛЧ»

Турецкий клуб вышел в ⅛ финала турнира за счет победы по сумме двух игр со счетом 7:5.
"Мы встретились с действительно сильной командой, и рады, что прошли дальше, хотя нам, безусловно, в целом нужно улучшить свою игру.
У нас было значительное преимущество, которое нужно было сохранить, но не смогли сделать это наилучшим образом.
В отличие от первого матча, нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли повторить игру прошлой недели.
Нам было сложно даже после того, как «Ювентус» остался в меньшинстве. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться.
В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь временами.
С точки зрения игры мы могли бы сыграть намного лучше, но самое главное — мы вышли в ⅛ финала", — сказал Окан Бурук.
«Юве» выполз с 2:5 — но рухнул в дополнительное время. Грандиозный камбэк в ЛЧ почти случился.