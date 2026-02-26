Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.24
П2
5.39
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Поконьоли об удалении Кулибали: «Незаслуженная красная. Тогда стоило показать карточку и Эрнандесу, но ему как бы сказали “успокойся”. Двойные стандарты»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли порассуждал на тему удаления Мамаду Кулибали в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2, общий счет — 4:5).

Источник: Спортс"

Арбитр Иштван Ковач показал хавбеку две желтые карточки в течение трех минут.

"На мой взгляд, красная карточка была незаслуженной. Немного суровое решение, особенно учитывая, что две карточки были показаны в течение пяти минут.

Он молодой футболист. Нет проблем в том, что арбитр дал желтую. Но тогда спустя десять минут имело смысл дать желтую Люке Эрнандесу, который перед лицом четвертого арбитра ударил Вандерсону по ноге.

В этот момент возникает психологический аспект, и Эрнандесу как бы говорят «успокойся», хотя он чемпион мира. И поэтому нельзя так поступать с молодым футболистом. Так что это двойные стандарты.

К сожалению, в этом сезоне с «Монако» это происходит слишком часто", — сказал Себастьян Поконьоли.