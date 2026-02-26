Поконьоли об удалении Кулибали: «Незаслуженная красная. Тогда стоило показать карточку и Эрнандесу, но ему как бы сказали “успокойся”. Двойные стандарты»

Арбитр Иштван Ковач показал хавбеку две желтые карточки в течение трех минут.
"На мой взгляд, красная карточка была незаслуженной. Немного суровое решение, особенно учитывая, что две карточки были показаны в течение пяти минут.
Он молодой футболист. Нет проблем в том, что арбитр дал желтую. Но тогда спустя десять минут имело смысл дать желтую Люке Эрнандесу, который перед лицом четвертого арбитра ударил Вандерсону по ноге.
В этот момент возникает психологический аспект, и Эрнандесу как бы говорят «успокойся», хотя он чемпион мира. И поэтому нельзя так поступать с молодым футболистом. Так что это двойные стандарты.
К сожалению, в этом сезоне с «Монако» это происходит слишком часто", — сказал Себастьян Поконьоли.