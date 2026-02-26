Сафонов, Хакими, Мендеш, Дуэ и Барколя получили 5 из 10 от L"Equipe за матч с «Монако». У Невеша лучшая оценка в «ПСЖ» — 6

Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:
Матвей Сафонов — 5;
Ашраф Хакими — 5;
Маркиньос — 4;
Вильян Пачо — 3;
Нуну Мендеш — 5;
Уоррен Заир-Эмери — 4;
Витинья — 4;
Жоау Невеш — 6;
Хвича Кварацхелия — 4;
Дезире Дуэ — 5;
Брэдли Барколя — 5.
Лига чемпионов: кто прошел в ⅛ финала и кто на кого может попасть?
