Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.24
П2
5.39
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Сафонов, Хакими, Мендеш, Дуэ и Барколя получили 5 из 10 от L"Equipe за матч с «Монако». У Невеша лучшая оценка в «ПСЖ» — 6

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 5 из 10 от L"Equipe за выступление в матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:2).

Источник: Спортс"

Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:

Матвей Сафонов — 5;

Ашраф Хакими — 5;

Маркиньос — 4;

Вильян Пачо — 3;

Нуну Мендеш — 5;

Уоррен Заир-Эмери — 4;

Витинья — 4;

Жоау Невеш — 6;

Хвича Кварацхелия — 4;

Дезире Дуэ — 5;

Брэдли Барколя — 5.

Лига чемпионов: кто прошел в ⅛ финала и кто на кого может попасть?

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше