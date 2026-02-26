Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.41
П2
5.74
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Осимхен про ⅛ финала ЛЧ: «Хотел бы избежать встречи с “Ливерпулем” — это будет местью для Галатасарая. Но если победить в турнире, то должны играть в против сильных соперников&raq

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен высказался о возможных соперниках команды в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Турецкий клуб может сыграть с «Тоттенхэмом» или «Ливерпулем».

«Честно говоря, встреча с “Ливерпулем” сейчас будет своего рода местью (в групповом раунде “Галатасарай” выиграл 1:0 — Спортс» «). Я бы хотел избежать встречи с “Ливерпулем”. Но если мы сыграем с ними, то будет непросто.

Но это то Лига чемпионов, просто не бывает ни с одной командой, тем более мы видим, как выступает «Буде-Глимт» в этом турнире.

Если вы хотите победить [в турнире], то должны играть против сильных соперников и заявить о себе.

Мы встречались с «Ливерпулем», но на «Энфилде» еще не играли. Если мы встретимся с ними, это будет потрясающая игра", — сказал Виктор Осимхен в интервью CBS Sports.