Осимхен про ⅛ финала ЛЧ: «Хотел бы избежать встречи с “Ливерпулем” — это будет местью для Галатасарая. Но если победить в турнире, то должны играть в против сильных соперников&raq

Турецкий клуб может сыграть с «Тоттенхэмом» или «Ливерпулем».
«Честно говоря, встреча с “Ливерпулем” сейчас будет своего рода местью (в групповом раунде “Галатасарай” выиграл 1:0 — Спортс» «). Я бы хотел избежать встречи с “Ливерпулем”. Но если мы сыграем с ними, то будет непросто.
Но это то Лига чемпионов, просто не бывает ни с одной командой, тем более мы видим, как выступает «Буде-Глимт» в этом турнире.
Если вы хотите победить [в турнире], то должны играть против сильных соперников и заявить о себе.
Мы встречались с «Ливерпулем», но на «Энфилде» еще не играли. Если мы встретимся с ними, это будет потрясающая игра", — сказал Виктор Осимхен в интервью CBS Sports.