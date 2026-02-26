Ричмонд
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.41
П2
5.74
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Терри расстроен, что не стал временным тренером «Челси» после отставки Марески: «Макфарлейн возглавил команду, и я тоже должен был быть частью этого. Руководство не выбрало меня»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри выразил разочарование из-за того, что временно не вошел в штаб основной команды после увольнения Энцо Марески.

Источник: Спортс"

Главный тренер молодежной команды Калум Макфарлейн принял команду до назначения Лиэма Росеньора.

"Я не столько раздражен, сколько скорее расстроен, потому что я был частью молодежной команды.

Калум Макфарлейн возглавил команду, показал себя очень хорошо и добился результатов. Мне кажется, я тоже должен был быть частью этого.

Люди должны принимать решения. Мне нравится, когда люди принимают решения и говорят «да» или «нет».

Очевидно, что руководство, или кто бы ни принимал эти решения — спортивные директора — сказали «нет» и не выбрали меня, по какой бы причине это ни произошло. Почему — я не знаю", — сказал Джон Терри в интервью каналу Golf Life.