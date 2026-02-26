Терри расстроен, что не стал временным тренером «Челси» после отставки Марески: «Макфарлейн возглавил команду, и я тоже должен был быть частью этого. Руководство не выбрало меня»

Главный тренер молодежной команды Калум Макфарлейн принял команду до назначения Лиэма Росеньора.
"Я не столько раздражен, сколько скорее расстроен, потому что я был частью молодежной команды.
Калум Макфарлейн возглавил команду, показал себя очень хорошо и добился результатов. Мне кажется, я тоже должен был быть частью этого.
Люди должны принимать решения. Мне нравится, когда люди принимают решения и говорят «да» или «нет».
Очевидно, что руководство, или кто бы ни принимал эти решения — спортивные директора — сказали «нет» и не выбрали меня, по какой бы причине это ни произошло. Почему — я не знаю", — сказал Джон Терри в интервью каналу Golf Life.