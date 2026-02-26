Ричмонд
Талалаев о «Балтике»: «Меня как тренера не обрадует, если мы будем цепляться за очки, лупить по облакам, но пробьем 10 пенальти и заберемся куда-то очень высоко»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о важности сохранения качества игры команды во второй половине сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Для меня важнее места сохранить то качество игры, которое было в осенней части сезона, в комплексе со стремлением никому не уступить, даже априори более сильному оппоненту.

Если мы станем шестыми-седьмыми — я расстроюсь, но это не будет крахом. Где-то ты перебираешь очки — где-то недобираешь. Понятно, что условно третье место станет успехом для всех.

Но для меня имеет значение и то, как оно будет достигнуто. Раньше я не понимал этих суждений больших тренеров — особенно Романцева.

Я дружил и продолжаю общаться со многими спартаковцами из тех поколений. И они рассказывали: после иных побед со счетом 1:0 Олег Иванович вел себя так, как будто проиграли. Я не мог этого понять до конца. Мы в своей компании это осуждали.

Сейчас пришло понимание, что эти вещи напрямую связаны. Если все в клубе -руководители, работники, футболисты, персонал — будут внутренне понимать, что мы выиграли не с тем качеством игры, для меня это будет главным результатом нашей работы.

Это осознание даст платформу, фундамент для достижения чего-то серьезного. Если же мы будем просто цепляться за очки, лупить мяч по облакам, но вдруг пробьем 10 пенальти (что вряд ли) и заберемся куда-то очень высоко, меня как тренера это не очень обрадует. Мне бы очень не хотелось терять ту самобытность, которая у нас сейчас есть.

Думаю, переодень сегодня «Балтику» в другую форму, любой болельщик ее все равно узнает. Вот это имеет значение для меня, я не шучу. А место для меня есть только одно — первое".

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше