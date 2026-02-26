Арбелоа о Вальверде: «Мое продолжение на поле, один из лидеров, олицетворяющий собой то, каким должен быть игрок “Реала”. Сказал ему, что мне нужны голы и передачи, как и при Анчелотти»

"Я сказал ему, что мне также нужны голы и результативные передачи, как и при Карло Анчелотти. Почему бы этого не попросить?
С момента моего прихода на пост главного тренера Феде демонстрирует свой уровень — то, насколько он важен для меня как игрок.
Он капитан, практически мое продолжение на поле, и один из лидеров, прекрасно олицетворяющий собой то, каким должен быть игрок «Реала».
Я очень рад и горжусь его уровнем, тем, как он играет, его самоотдачей, потому что он еще один игрок, который, даже испытывая дискомфорт, не хочет останавливаться, а хочет продолжать играть", — сказал Альваро Арбелоа.