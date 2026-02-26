Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.80
П2
7.31
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства, ну и что — он должен сказать “спасибо” за пять “Золотых мячей”? Он все очень грамотно преподнес, а люди не будут вник

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян ответил на слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по поводу его роли в своей карьере.

Источник: Спортс"

— Он [Галактионов] говорил, что ты не играл потому, что в тебе говорила твоя эмоциональность, тебе надо было чуть подождать, что он для тебя очень многое сделал еще начиная с 14 лет.

— Смотри: «Я Александра [Кержакова] знаю с пяти лет, он должен мне сказать “спасибо”, что он играл в “Севилье”? Я хочу вот здесь сразу обрубить и сказать, что Михаил Михайлович меня знает с 14 лет, но первый раз мы с ним пересеклись, когда мне было 20 лет. Я уже был в основе ЦСКА, и тогда я перешел в аренду в “Авангард” Курск и попал в молодежную сборную, просмотровый сбор — это даже не молодежная сборная была, а сборная U-20.

Я там был вместе с Садулаевым, я был с Грулевым. Знаешь, какой итог? Мы сыграли пять матчей на Кубок ФНЛ: первые два матча — гол, ассист. Я, опять же, говорю по факту: играл там очень хорошо, здорово даже на мое удивление. И я настолько их воодушевил своей игрой, что они меня вызвали потом на два последних отборочных матча молодежной сборной после ковида. А до этого, опять же, как мы говорили ранее, закончилась эта сборная, я вернулся в Курск, сыграл два официальных матча — ковид.

Я возвращаюсь в ЦСКА: старт с «Спартаком», победа в дерби, Лига Европы. Я уже в тот момент становился, скажем так, футболистом профессионального уровня, а не просто человеком из молодежки, который болтается между молодежкой и основной командой. И когда я пришел к ним в молодежную сборную на последние два матча, извини меня: игра с Эстонией — мы выиграли, голевая, я получил статуэтку «Игрок матча»; игра с Латвией, которая решала, выйдем мы в групповой этап чемпионата Европы или нет — голевая на Кучаева в первом матче.

И вопрос: да, окей, вот он это все так преподнес очень грамотно, а люди, они же не будут вникать в подробности. И там некоторые даже писали: «Ну понятно, он столько вложил в Тикнизяна, он его воспитал, а он неблагодарный, Тикнизян». Так давайте называть вещи своими именами. Можно знать Роналду с детства, ну и что — он должен сказать «спасибо» за пять «Золотых мячей»? Мне вот эта вот часть была совсем непонятна, — сказал Тикнизян.