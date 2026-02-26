Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства, ну и что — он должен сказать “спасибо” за пять “Золотых мячей”? Он все очень грамотно преподнес, а люди не будут вник

Я там был вместе с Садулаевым, я был с Грулевым. Знаешь, какой итог? Мы сыграли пять матчей на Кубок ФНЛ: первые два матча — гол, ассист. Я, опять же, говорю по факту: играл там очень хорошо, здорово даже на мое удивление. И я настолько их воодушевил своей игрой, что они меня вызвали потом на два последних отборочных матча молодежной сборной после ковида. А до этого, опять же, как мы говорили ранее, закончилась эта сборная, я вернулся в Курск, сыграл два официальных матча — ковид.