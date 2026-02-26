Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится — он говорит: “Артем Сергеевич, я был неправ”. Когда Тикнизян дает посыл… Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увид

«Когда Дзюба по нему проходится от и до, он ему говорит: “Артем Сергеевич, я там, наверное, был неправ”. Когда Тикнизян сидит и искренне дает посыл… Я никак не затронул негативно Михаила Михайловича, я бы сказал одну вещь: что мне не хватило, в первую очередь, диалога.
Да, я не подарок, да, я тяжелый футболист, у меня есть свои, скажем так, минусы, которые есть у всех. Но на то ты и тренер — на мой взгляд, современный тренер, — который, помимо того чтобы давать указания на футбольном поле, еще должен быть психологом. Это мое видение, я могу ошибаться.
Когда я нуждался в диалоге, его со мной избегали. Но когда диалог состоялся, по факту что я видел? Бегающие глаза, которые не смотрят мне в глаза. И когда мы сидели на третьем этаже в Баковке, я сижу с Михаилом Михайловичем, говорю с ним, а у него глаза бегают за мою спину, вот туда. Я подумал, что люстра падает, потом вспомнил: «Нет, люстры нет в Баковке, у нас светильник есть», — сказал Тикнизян, выступающий за «Црвену Звезду».
Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».