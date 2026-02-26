Ричмонд
У «Ман Сити» наибольшие расходы на зарплаты в Европе в 2024-м — 557 млн. «Барселона» и «ПСЖ» — в тройке, «Ливерпуль» — 5-й, «МЮ»

Больше всех в Европе на зарплаты расходует «Манчестер Сити».

Источник: Спортс"

УЕФА назвал 25 клубов, выплативших футболистам наибольшие суммы в 2024 году.

В список вошли:

1. «Манчестер Сити» — 557 млн евро.

2−3. «Барселона» — 551 млн евро.

2−3. «ПСЖ» — 551 млн евро.

4. «Реал» — 514 млн евро.

5. «Ливерпуль» — 509 млн евро.

6. «Челси» — 445 млн евро.

7. «Бавария» — 443 млн евро.

8. «Манчестер Юнайтед» — 416 млн евро.

9. «Арсенал» — 413 млн евро.

10. «Тоттенхэм» — 318 млн евро.

11. «Астон Вилла» — 309 млн евро.

12. «Ньюкасл» — 289 млн евро.

13. «Атлетико» — 280 млн евро.

14. «Боруссия» — 268 млн евро.

15. «Интер» — 260 млн евро.

16. «Ювентус» — 245 млн евро.

17. «Байер» — 209 млн евро.

18. «Лейпциг» — 202 млн евро.

19. «Ноттингем Форест» — 192 млн евро.

20. «Милан» — 189 млн евро.

21. «Вест Хэм» — 187 млн евро.

22. «Эвертон» — 182 млн евро.

23. «Фулхэм» — 180 млн евро.

24−25. «Лион» — 178 млн евро.

24−25. «Галатасарай» — 178 млн евро.