У «Ман Сити» наибольшие расходы на зарплаты в Европе в 2024-м — 557 млн. «Барселона» и «ПСЖ» — в тройке, «Ливерпуль» — 5-й, «МЮ»

УЕФА назвал 25 клубов, выплативших футболистам наибольшие суммы в 2024 году.
В список вошли:
1. «Манчестер Сити» — 557 млн евро.
2−3. «Барселона» — 551 млн евро.
2−3. «ПСЖ» — 551 млн евро.
4. «Реал» — 514 млн евро.
5. «Ливерпуль» — 509 млн евро.
6. «Челси» — 445 млн евро.
7. «Бавария» — 443 млн евро.
8. «Манчестер Юнайтед» — 416 млн евро.
9. «Арсенал» — 413 млн евро.
10. «Тоттенхэм» — 318 млн евро.
11. «Астон Вилла» — 309 млн евро.
12. «Ньюкасл» — 289 млн евро.
13. «Атлетико» — 280 млн евро.
14. «Боруссия» — 268 млн евро.
15. «Интер» — 260 млн евро.
16. «Ювентус» — 245 млн евро.
17. «Байер» — 209 млн евро.
18. «Лейпциг» — 202 млн евро.
19. «Ноттингем Форест» — 192 млн евро.
20. «Милан» — 189 млн евро.
21. «Вест Хэм» — 187 млн евро.
22. «Эвертон» — 182 млн евро.
23. «Фулхэм» — 180 млн евро.
24−25. «Лион» — 178 млн евро.
24−25. «Галатасарай» — 178 млн евро.