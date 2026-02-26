Мбаппе не хочет делать операцию на колене в преддверии ЧМ-2026, он предпочитает консервативное лечение. Форвард «Реала» играет с болью с декабря

Считается, что хирургическое вмешательство может поставить под сомнение участие Мбаппе в чемпионате мира. Француз не хочет идти на этот шаг — он придерживается варианта с консервативным лечением. Сроки отсутствия игрока пока неизвестны, но Килиан понимает: он должен полностью восстановиться, прежде чем возвращаться на на поле.