Мбаппе не хочет делать операцию на колене в преддверии ЧМ-2026, он предпочитает консервативное лечение. Форвард «Реала» играет с болью с декабря

Стало известно, как Килиан Мбаппе пытается решить проблемы с коленом.

Нападающий «Реала» испытывает дискомфорт после матча с «Сельтой», который прошел 7 декабря. Он пропустил ответную игру с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (2:1).

Как сообщает As, после последней тренировки, на которой он испытывал болевые ощущения, форвард решил отдохнуть и проконсультироваться с новыми экспертами, чтобы узнать точный диагноз.

Считается, что хирургическое вмешательство может поставить под сомнение участие Мбаппе в чемпионате мира. Француз не хочет идти на этот шаг — он придерживается варианта с консервативным лечением. Сроки отсутствия игрока пока неизвестны, но Килиан понимает: он должен полностью восстановиться, прежде чем возвращаться на на поле.

Отмечается, что Мбаппе играл с болью все это время. В «Реале» снова воспринимают это как травму, а не просто дискомфорт.