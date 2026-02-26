Ричмонд
Геркус о борьбе за титул в РПЛ: «Спартак» даже не рядом. Куда им? Бронза будет феноменальным успехом. Но в это я тоже не верю"

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«На бумаге лучше всех усилились “Зенит” и ЦСКА. “Краснодар” остается в числе фаворитов. Эти три команды — главные претенденты на чемпионство. Где-то там на грани случайности присутствует еще “Локомотив”, но, скорее, нет.

«Спартак» — даже не рядом. У красно-белых новый тренер. Куда им? Для них бронза будет феноменальным успехом. Но в это я тоже не верю", — сказал Геркус.

После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. Вторым идет «Зенит» (39 баллов), третьим — «Локомотив» (37), четвертым — ЦСКА (36), пятое место занимает «Балтика» (35), шестое — «Спартак» (29).