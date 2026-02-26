«Челси» потратил рекордные 1,75 млрд евро на состав по состоянию на конец 2025 финансового года. «МЮ» — на 3-м месте, «Реал» — на 5-м, «Ювентус» — на

Общий объем расходов лондонцев на футболистов достиг 1,75 млрд евро. УЕФА сообщает, что это самая дорогая команда в истории.
В топ-25 вошли:
1. «Челси» — 1,75 млрд евро.
2. «Манчестер Сити» — 1,58 млрд.
3. «Манчестер Юнайтед» — 1,31 млрд.
4. «Арсенал» — 1,10 млрд.
5. «Реал» — 1,07 млрд.
6. «Ливерпуль» — 960 млн.
7. «ПСЖ» — 864 млн.
8. «Тоттенхэм» — 829 млн.
9. «Ньюкасл» — 665 млн.
10. «Ювентус» — 659 млн.
11. «Астон Вилла» — 643 млн.
12. «Бавария» — 573 млн.
13. «Наполи» — 515 млн.
14. «Байер» — 476 млн.
15. «Милан» — 464 млн.
16. «Барселона» — 462 млн.
17. «Атлетико» — 452 млн.
18. «Боруссия» — 441 млн.
19. «Интер» — 412 млн.
20. «Кристал Пэлас» — 378 млн.
21. «Ноттингем Форест» — 374 млн.
22. «Аталанта» — 340 млн.
23. «Рома» — 333 млн.
24. «Монако» — 327 млн.
25. «Фиорентина» — 240 млн.