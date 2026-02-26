Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Генк
0
:
Динамо З
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.87
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
перерыв
Сельта
0
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
2.70
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ноттингем Форест
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
перерыв
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.90
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

«Челси» потратил рекордные 1,75 млрд евро на состав по состоянию на конец 2025 финансового года. «МЮ» — на 3-м месте, «Реал» — на 5-м, «Ювентус» — на

«Челси» отметился самыми большими расходами на состав, который у него был по состоянию на конец 2025 финансового года.

Источник: Спортс"

Общий объем расходов лондонцев на футболистов достиг 1,75 млрд евро. УЕФА сообщает, что это самая дорогая команда в истории.

В топ-25 вошли:

1. «Челси» — 1,75 млрд евро.

2. «Манчестер Сити» — 1,58 млрд.

4. «Арсенал» — 1,10 млрд.

5. «Реал» — 1,07 млрд.

6. «Ливерпуль» — 960 млн.

7. «ПСЖ» — 864 млн.

8. «Тоттенхэм» — 829 млн.

9. «Ньюкасл» — 665 млн.

10. «Ювентус» — 659 млн.

11. «Астон Вилла» — 643 млн.

12. «Бавария» — 573 млн.

13. «Наполи» — 515 млн.

14. «Байер» — 476 млн.

15. «Милан» — 464 млн.

16. «Барселона» — 462 млн.

17. «Атлетико» — 452 млн.

18. «Боруссия» — 441 млн.

19. «Интер» — 412 млн.

20. «Кристал Пэлас» — 378 млн.

21. «Ноттингем Форест» — 374 млн.

22. «Аталанта» — 340 млн.

23. «Рома» — 333 млн.

24. «Монако» — 327 млн.

25. «Фиорентина» — 240 млн.