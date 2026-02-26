Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Генк
0
:
Динамо З
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.87
П2
1.55
Футбол. Лига Европы
перерыв
Сельта
0
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
2.65
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ноттингем Форест
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Лига Европы
перерыв
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.70
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

Газзаев о «Спартаке»: «Карседо — загадка для меня, просто удивляет подход клуба. После Романцева уже 20 тренеров сменилось — ну что это такое? Итог — всего одно чемпионство за&nbs

Валерий Газзаев раскритиковал политику «Спартака» в отношении тренеров.

«О новом главном тренере “Спартака” я ничего сказать не могу. Работу Карседо на Кипре не видел. Знаю, что когда-то он был помощником Эмери в штабе “Спартака”. Но ассистент и главный тренер — две большие разницы.

Эмери всем все доказал, хотя кто-то в России и сомневался в его профессионализме… А Карседо для меня пока загадка. Я его как тренера не знаю. Так что без комментариев.

Просто удивляет подход клуба, его отношение к тренерам. Сколько их сменилось после Олега Романцева? Уже 20! И это я еще не считаю исполняющих обязанности… Ну что это такое? Почему такая частая смена наставников? Как вы собираетесь добиться стабильности результатов при такой сумасшедшей ротации?

Как итог — всего одно чемпионство за долгие-долгие годы. Печально", — сказал экс-тренер ЦСКА.