Газзаев о «Спартаке»: «Карседо — загадка для меня, просто удивляет подход клуба. После Романцева уже 20 тренеров сменилось — ну что это такое? Итог — всего одно чемпионство за&nbs

Просто удивляет подход клуба, его отношение к тренерам. Сколько их сменилось после Олега Романцева? Уже 20! И это я еще не считаю исполняющих обязанности… Ну что это такое? Почему такая частая смена наставников? Как вы собираетесь добиться стабильности результатов при такой сумасшедшей ротации?