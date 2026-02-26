Газзаев о «Спартаке»: «Карседо — загадка для меня, просто удивляет подход клуба. После Романцева уже 20 тренеров сменилось — ну что это такое? Итог — всего одно чемпионство за&nbs

«О новом главном тренере “Спартака” я ничего сказать не могу. Работу Карседо на Кипре не видел. Знаю, что когда-то он был помощником Эмери в штабе “Спартака”. Но ассистент и главный тренер — две большие разницы.
Эмери всем все доказал, хотя кто-то в России и сомневался в его профессионализме… А Карседо для меня пока загадка. Я его как тренера не знаю. Так что без комментариев.
Просто удивляет подход клуба, его отношение к тренерам. Сколько их сменилось после Олега Романцева? Уже 20! И это я еще не считаю исполняющих обязанности… Ну что это такое? Почему такая частая смена наставников? Как вы собираетесь добиться стабильности результатов при такой сумасшедшей ротации?
Как итог — всего одно чемпионство за долгие-долгие годы. Печально", — сказал экс-тренер ЦСКА.