Футбол. Лига Европы
перерыв
Генк
0
:
Динамо З
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.87
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
перерыв
Сельта
0
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
2.70
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ноттингем Форест
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
перерыв
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.90
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

Директор DFB Реттиг о ЧМ-2026: «Мы решили, что нет смысла призывать к бойкоту. Политическая ситуация может меняться — посмотрите, как быстро конфликт вокруг Гренландии пошел на спад»

Управляющий директор Немецкого футбольного союза (DFB) Андреас Реттиг ответил на вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2026 на фоне политики США.

Источник: Спортс"

— Чемпионат мира по футболу стартует чуть более чем через три месяца. Вы ждете его?

— Честно говоря, не сейчас. Глядя на кадры из Мексики, я думаю обо всех мексиканцах, страдающих от беспорядков. Мы можем только надеяться, что эта ситуация, похожая на войну, быстро утихнет и не приведет к дальнейшей эскалации. Кадры, поступающие к нам из городов-организаторов на Восточном побережье США, с их разрушительными снежными бурями, также вызывают тревогу.

Учитывая это, сейчас мало места для предвкушения чемпионата мира — больше надежды на то, что все вернется в нормальное русло как можно скорее.

— Политика США также представляет собой фактор неопределенности. Как сильно фактор Трампа усложняет подготовку?

— В некотором смысле, ситуация напоминает дискуссии вокруг Катара. Но, особенно учитывая негативный опыт, который мы получили в Катаре, ясно, что такие дискуссии нельзя допускать в раздевалку. Этот вопрос не должен истощать нашу энергию.

Каждый имеет право на свое мнение, никто не приказывает заткнуть рот. Но в группе из 26 молодых людей нет единого мнения. Мы уже поговорили с нашим капитаном Йозуа Киммихом: кто хочет высказаться, тот делает это. Если кто-то не хочет — это тоже нормально.

— Но Киммих уже сказал, что на этот раз он не хочет давать политических комментариев.

— Это понятно. Если даже политики пытаются выработать четкую позицию по этому вопросу, нашим спортсменам не следует взваливать на себя эту ношу. Мировой порядок, основанный на ценностях, расстроен, и мы не сможем исправить это с помощью футбола. И не всем должно нравиться, когда наш канцлер отправляется в Саудовскую Аравию. Но такова реальная политика.

— Как вы ощущаете влияние политики Трампа на вашу подготовку?

— На данный момент у нас там не было никаких проблем.

— Президент «Санкт-Паули» и вице-президент DFB Оке Геттлих недавно высказался о бойкоте чемпионата мира — и получил резкий ответ от президента DFB Бернда Нойендорфа.

— Я знаю и ценю Оке еще со времен нашей совместной работы в «Санкт-Паули». И он, безусловно, имеет право на свое мнение. Однако мы уже обсудили это внутри организации и пришли к выводу, что в настоящее время нет смысла призывать к бойкоту или решать проблему публично. Тем более, что политическая ситуация в мире может измениться очень быстро — достаточно посмотреть, как быстро конфликт вокруг Гренландии сначала обострился, а затем пошел на спад, — сказал Реттиг.