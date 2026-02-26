Директор DFB Реттиг о ЧМ-2026: «Мы решили, что нет смысла призывать к бойкоту. Политическая ситуация может меняться — посмотрите, как быстро конфликт вокруг Гренландии пошел на спад»

— Я знаю и ценю Оке еще со времен нашей совместной работы в «Санкт-Паули». И он, безусловно, имеет право на свое мнение. Однако мы уже обсудили это внутри организации и пришли к выводу, что в настоящее время нет смысла призывать к бойкоту или решать проблему публично. Тем более, что политическая ситуация в мире может измениться очень быстро — достаточно посмотреть, как быстро конфликт вокруг Гренландии сначала обострился, а затем пошел на спад, — сказал Реттиг.