Директор DFB Реттиг о ЧМ-2026: «Мы решили, что нет смысла призывать к бойкоту. Политическая ситуация может меняться — посмотрите, как быстро конфликт вокруг Гренландии пошел на спад»

— Чемпионат мира по футболу стартует чуть более чем через три месяца. Вы ждете его?
— Честно говоря, не сейчас. Глядя на кадры из Мексики, я думаю обо всех мексиканцах, страдающих от беспорядков. Мы можем только надеяться, что эта ситуация, похожая на войну, быстро утихнет и не приведет к дальнейшей эскалации. Кадры, поступающие к нам из городов-организаторов на Восточном побережье США, с их разрушительными снежными бурями, также вызывают тревогу.
Учитывая это, сейчас мало места для предвкушения чемпионата мира — больше надежды на то, что все вернется в нормальное русло как можно скорее.
— Политика США также представляет собой фактор неопределенности. Как сильно фактор Трампа усложняет подготовку?
— В некотором смысле, ситуация напоминает дискуссии вокруг Катара. Но, особенно учитывая негативный опыт, который мы получили в Катаре, ясно, что такие дискуссии нельзя допускать в раздевалку. Этот вопрос не должен истощать нашу энергию.
Каждый имеет право на свое мнение, никто не приказывает заткнуть рот. Но в группе из 26 молодых людей нет единого мнения. Мы уже поговорили с нашим капитаном Йозуа Киммихом: кто хочет высказаться, тот делает это. Если кто-то не хочет — это тоже нормально.
— Но Киммих уже сказал, что на этот раз он не хочет давать политических комментариев.
— Это понятно. Если даже политики пытаются выработать четкую позицию по этому вопросу, нашим спортсменам не следует взваливать на себя эту ношу. Мировой порядок, основанный на ценностях, расстроен, и мы не сможем исправить это с помощью футбола. И не всем должно нравиться, когда наш канцлер отправляется в Саудовскую Аравию. Но такова реальная политика.
— Как вы ощущаете влияние политики Трампа на вашу подготовку?
— На данный момент у нас там не было никаких проблем.
— Президент «Санкт-Паули» и вице-президент DFB Оке Геттлих недавно высказался о бойкоте чемпионата мира — и получил резкий ответ от президента DFB Бернда Нойендорфа.
— Я знаю и ценю Оке еще со времен нашей совместной работы в «Санкт-Паули». И он, безусловно, имеет право на свое мнение. Однако мы уже обсудили это внутри организации и пришли к выводу, что в настоящее время нет смысла призывать к бойкоту или решать проблему публично. Тем более, что политическая ситуация в мире может измениться очень быстро — достаточно посмотреть, как быстро конфликт вокруг Гренландии сначала обострился, а затем пошел на спад, — сказал Реттиг.