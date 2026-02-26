«Реал» — первый в истории клуб, заработавший 200+ млн евро на билетах за финансовый год. Коммерческие доходы мадридцев превысили 500 млн — это тоже рекорд

Общий объем коммерческих доходов мадридцев достиг 568 млн евро. Это первый клуб, которому удалось достичь отметки в 500 млн. Примечательно, что «Барселоне» не хватило всего одного миллиона — у нее их 499.
В топ-10 также попали «Манчестер Сити» (426 млн), «Бавария» (402), «Манчестер Юнайтед» (384), «Ливерпуль» (382), «ПСЖ» (349), «Арсенал» (313), «Тоттенхэм» (298) и «Боруссия» (237).
«Реал» также стал первым клубом в истории, заработавшим на проведении матчей больше 200 млн евро. Выручка от продажи билетов достигла 222 млн.