Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Генк
0
:
Динамо З
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.87
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
перерыв
Сельта
0
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
2.70
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ноттингем Форест
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
перерыв
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.90
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

«Реал» — первый в истории клуб, заработавший 200+ млн евро на билетах за финансовый год. Коммерческие доходы мадридцев превысили 500 млн — это тоже рекорд

«Реал» установил два рекорда в 2025 финансовом году.

Источник: Спортс"

Общий объем коммерческих доходов мадридцев достиг 568 млн евро. Это первый клуб, которому удалось достичь отметки в 500 млн. Примечательно, что «Барселоне» не хватило всего одного миллиона — у нее их 499.

В топ-10 также попали «Манчестер Сити» (426 млн), «Бавария» (402), «Манчестер Юнайтед» (384), «Ливерпуль» (382), «ПСЖ» (349), «Арсенал» (313), «Тоттенхэм» (298) и «Боруссия» (237).

«Реал» также стал первым клубом в истории, заработавшим на проведении матчей больше 200 млн евро. Выручка от продажи билетов достигла 222 млн.

В первой десятке в 2025 финансовом году также «Арсенал» (183 млн), «ПСЖ» (175), «Манчестер Юнайтед» (155), «Тоттенхэм» (150), «Барселона» (150), «Бавария» (147), «Ливерпуль» (138), «Челси» (105) и «Интер» (93).