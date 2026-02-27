Ричмонд
Нигматуллин продавал вещи из своей коллекции во во время развода: «Юристы стоят очень дорого. Ситуация парадоксальная: тебя раздели, а это еще нужно доказывать в суде»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что ему пришлось продавать некоторые вещи из своей коллекции во время бракоразводного процесса.

Источник: Sports

— Ты, как человек, который зарабатывал миллионы, был вынужден продавать личные вещи, свою вратарскую экипировку, на «Авито». Это действительно так?

— Да, я продал несколько вещей. В определенный момент начались суды… Из-за финансовой необходимости, потому что юристы стоят очень дорого. Мне пришлось доказывать, что в этой ситуации прав я.

Ситуация, конечно, парадоксальная: мало того что тебя раздели, так это еще нужно доказывать в суде. Полтора года я не мог это принять. Разные ситуации бывают, Я не стыжусь — эти реликвии я заработал сам, они все равно пылились, а тут в моменте они мне помогли решить ситуацию.

— А была какая-то вещь, которую было больнее всего отдавать?

— Скажем так, с этой ситуацией и с возрастом я понял, что ценить нужно не материальное, а человеческое и душевное. Понятно, что каждая футболка по-своему дорога, но главное — то, что я приобрел, — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин про отказ детей от общения с ним на фоне развода: «Я их всю жизнь в попки целовал, давал все лучшее — больно это осознавать. У Бекхэма тоже семейный конфликт — я не один».