Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
1
:
Динамо З
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.10
П2
1.38
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
0
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.50
П2
6.80
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Фенербахче
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.40
П2
1.22
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
1
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

«Исторически русский человек по духу привык спасать, выручать, он герой. Это все в спорте относится в первую очередь к вратарям». Кафанов об игре Сафонова и Хайкина

Виталий Кафанов указал на героическую натуру российских вратарей.

— Российские голкиперы Матвей Сафонов и Никита Хайкин играют в клубах, выступающих на высоком уровне. Считаете ли вы это достижением отечественной вратарской школы и есть ли в этом тенденция? Как‑то это связано с менталитетом?

— Безусловно, связано. Исторически русский человек по духу привык спасать, выручать, он герой. Это все в спорте относится в первую очередь к вратарям.

Это, безусловно, достижение российской вратарской школы и вообще нашей страны. А есть еще и Даниил Худяков [в «Штурме»]. Все они играют в лучших клубах.

— Никиту Хайкина можно назвать продуктом российской вратарской школы?

— У Никиты Хайкина, действительно, была тяжелая карьера. Раскрылся он в Норвегии, но фундамент закладывал в России. Поэтому, безусловно, он российский вратарь, — сказал тренер голкиперов сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше