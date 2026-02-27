«Исторически русский человек по духу привык спасать, выручать, он герой. Это все в спорте относится в первую очередь к вратарям». Кафанов об игре Сафонова и Хайкина

— Российские голкиперы Матвей Сафонов и Никита Хайкин играют в клубах, выступающих на высоком уровне. Считаете ли вы это достижением отечественной вратарской школы и есть ли в этом тенденция? Как‑то это связано с менталитетом?
— Безусловно, связано. Исторически русский человек по духу привык спасать, выручать, он герой. Это все в спорте относится в первую очередь к вратарям.
Это, безусловно, достижение российской вратарской школы и вообще нашей страны. А есть еще и Даниил Худяков [в «Штурме»]. Все они играют в лучших клубах.
— Никиту Хайкина можно назвать продуктом российской вратарской школы?
— У Никиты Хайкина, действительно, была тяжелая карьера. Раскрылся он в Норвегии, но фундамент закладывал в России. Поэтому, безусловно, он российский вратарь, — сказал тренер голкиперов сборной России.